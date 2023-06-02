خفر السواحل الإيطالي يحتجز زورقي منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين

خفر السواحل الإيطالي يحتجز زورقي منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين

أعلن خفر السواحل الإيطالي الجمعة أنه احتجز سفينتين لمنظمات غير حكومية ألمانية لإنقاذ المهاجرين في المتوسط، لعدم إحترام الطواقم القوانين المتعلقة بهذا النوع من العمليات.



وفي محاولة للحد من وصول المهاجرين، تبنت روما قانونًا جديدًا مطلع كانون الثاني يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية المسؤولة عن إنقاذ المهاجرين في البحر، حتى لو أن عدد الأشخاص الذين أنقذتهم هذه المنظمات لا يمثل سوى 10% من إجمالي الذين تم إنقاذهم في البحر.



وتفرض حكومة جورجيا ميلوني لليمين المتطرف على سفن المنظمات غير الحكومية إبلاغ السلطات الإيطالية فور إنقاذ زورق. ثم تقرر السلطات الميناء الذي سينزل فيه الناجون والمسعفون.



وغالبًا ما يكون هذا الميناء بعيدًا عن موقع عملية الإنقاذ. وبهذه الطريقة لا تستطيع المنظمات غير الحكومية إنقاذ عدة قوارب في عدة عمليات وتخسر الكثير من الوقت للإبحار إلى الموانىء المخصصة والعودة إلى أعالي البحار.