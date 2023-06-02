البديوي: فوز الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يعكس رؤيتها للحفاظ على الطبيعة

البديوي: فوز الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يعكس رؤيتها للحفاظ على الطبيعة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يعكس رؤيتها للحفاظ على الطبيعة وجهودها المستمرة والمميزة لحماية البيئة والعمل على مواجهة تغير المناخ وتحقيق الإستدامة، بالإضافة إلى مكانتها المتميزة على المستويين الإقليمي والدولي.



وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة لدولة الإمارات ودورها بحماية الطبيعة واستدامة البيئة ومواجهة التغيير المناخي من خلال إستضافتها للعديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالبيئة وبناء العلاقات والشراكات الفعالة مع المنظمات البيئية الدولية الرئيسية لإيجاد أفضل الحلول للتغلب على المشكلات البيئية والتغيير المناخي وتحقيق الإستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأشار إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل دولة الإمارات في هذا المجال وتسخيرها لكافة الإمكانيات والطاقات، وكان آخرها إستضافتها مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي سيقام في شهر تشرين الثاني المقبل ويسعى من خلاله المشاركون الدوليون إلى اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين دول العالم وتحقيق التطلعات العالمية لمواجهة التغير المناخي بشكل يساهم في التخفيف من متغيراته.

