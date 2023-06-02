مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

مدد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.



وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان حتى الثالث من كانون الأول 2023. ويعكس إقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.