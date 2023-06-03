ارتفاع كبير بعدد قتلى حادث القطارات في الهند

ارتفعت إلى 288 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي صباح السبت.



وأكد سارانغي لوكالة فرانس برس هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أشخاصا كثيرين قد أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة.