أوستن: المحادثات مع الصين "ضرورية" للحد من إمكان اندلاع نزاع

رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.



واشار أوستن، في "حوار شانغري-لا" في سنغافورة، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن خطوط اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع.