بايدن يوقّع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أنه سيوقع السبت إجراء يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.



وقال بايدن، مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي،: "سأوقع غدا"، مضيفا "ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء سيكون أكثر كارثية" من التخلف عن السداد.