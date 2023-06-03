الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية حزيران

يزور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باريس في 22 و23 حزيران للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أعلنت الحكومة البرازيلية.



واشار مصدر في الرئاسة البرازيلية إلى أن الزعيم اليساري سيزور العاصمة الفرنسية في 22 و23 حزيران لعقد "لقاء ثنائي مع ماكرون".



وكان لولا (77 عاما) التقى ماكرون في قمة مجموعة السبع في هيروشيما (اليابان) في 20 أيار، وبحثا في التعاون الدفاعي والتبادل الثقافي والحرب في أوكرانيا حسب المصدر نفسه.



ودعا لولا في كانون الثاني إيمانويل ماكرون رسميًا إلى البرازيل لزيارة حوض بناء السفن في ريو حيث يعمل البلدان معا في إنتاج غواصة تعمل بالطاقة النووية.



ومع ذلك، لم تعلن الرئاسة الفرنسية حتى الآن عن موعد لهذه الزيارة.