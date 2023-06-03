تحالف بحري جديد قريب بين البحرية الايرانية ودول المنطقة

أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أن البحرية الإيرانية ودول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق ستشكل تحالفًا بحريًا جديدًا قريبًا.



ورأى ايراني أن دول المنطقة أدركت أن أمن المنطقة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون فيما بينها.



وشدد قائد البحرية الايرانية على أن جميع دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا توصلت إلى تفاهم مفاده أنه يجب أن تقف إلى جانب إيران وتؤسس لأمن مشترك، مذكراً بأن عُمان والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند من بين هذه البلدان.