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البابا يزور منغوليا مطلع أيلول
أخبار دولية
2023-06-03 | 06:08
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البابا يزور منغوليا مطلع أيلول
سيزور البابا فرنسيس البالغ 86 عاما منغوليا من 31 آب ولغاية الرابع من أيلول، حسبما أعلن الفاتيكان في بيان من دون تقديم أي تفاصيل حول برنامج الزيارة.
وهي الزيارة البابوية الأولى للدولة الواقعة في شرق آسيا ذات الأغلبية البوذية والتي تضم أحد أصغر مجموعات الكاثوليك في العالم وعددهم 1500 شخص من أصل ثلاثة ملايين نسمة.
أخبار دولية
البابا فرنسيس
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