جنود إسرائيليون يقتلون "مهاجما" بالقرب من الحدود مع مصر

أعلن الجيش الاسرائيلي أن جنودا اسرائيليين قتلوا "مهاجما" خلال تبادل لاطلاق النار على الحدود الاسرائيلية المصرية في صحراء النقب السبت.وقال الجيش في بيان: "خلال مواجهة مع مهاجم في الاراضي الاسرائيلية (...) رد الجنود بالذخيرة الحية وتمكنوا من تحييده".وأوضح متحدث عسكري في وقت لاحق أن المهاجم قتل.