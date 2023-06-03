مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار على الحدود المصرية

أعلن الجيش الاسرائيلي أن جنديين اسرائيليين قتلا السبت في اطلاق نار يندر حدوثه على الحدود المصرية حيث قال إن قواته قتلت "مهاجما" في وقت لاحق.



وقال بيان للجيش ان "جنديين، هما رجل وامرأة، قتلا بنيران حية قرب الحدود".



وامتنع الجيش في البداية عن تأكيد مقتلهما الذي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، في حين تم إبلاغ العائلات. وفي سياق منفصل، قال الجيش إن قواته قتلت بالرصاص "مهاجما في الأراضي الإسرائيلية" بالقرب من الحدود مع مصر.