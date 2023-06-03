مقتل جندي إسرائيلي ثالث على الحدود مع مصر خلال تبادل إطلاق نار مع مهاجم

قتل جندي إسرائيلي ثالث السبت على الحدود مع مصر، وفق ما أفاد الجيش في بيان.



وأوضح متحدث باسم الجيش: "قتل جندي في تبادل إطلاق نار مع مهاجم على الأراضي الإسرائيلية"، بعد مقتل جنديين قبل ساعات فيما كانا يقومان بالحراسة على الحدود، في اطلاق نار نادر الحدوث على الحدود المصرية.