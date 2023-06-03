الجيش الإسرائيلي: المهاجم على الحدود المصرية هو شرطي مصري

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن شرطيا مصريا هو من أطلق النار ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في حادث نادر على الحدود المصرية.



وقال الجيش في بيان: "المهاجم هو شرطي مصري"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تحقيق "بتعاون كامل" مع الجيش المصري.