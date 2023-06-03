مصر تؤكد مقتل "عنصر أمن" إثر تبادل لاطلاق النار على الحدود مع إسرائيل

أكد الجيش المصري السبت، أن "عنصر أمن" مصريا قتل وكذلك ثلاثة عناصر "من قوة التأمين الاسرائيلية" على الحدود بين البلدين.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش: "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل اطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الاسرائيليين واصابة 2 آخرين بالاضافة الى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".