مقتل مدنيين اثنين في قصف على بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، السبت عن قتيلين على الاقل واصابة اثنين آخرين، وفق ما افاد حاكم هذه المنطقة التي تعرضت لقصف كثيف في الأيام الأخيرة.



وقال فياتشيسلاف غلادكوف في بيان عبر تلغرام إن "امرأة مسنة" قتلت بقصف على قرية نوفايا تافوليانكا المحاذية لأوكرانيا.



وقضت امرأة اخرى متأثرة "بجروح عديدة" اصيبت بها جراء شظايا قذيفة في قرية بيزليودوفكا، بحسب المصدر نفسه.



وقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح 27 آخرون الجمعة في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود.