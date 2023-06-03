أوكرانيا ترفض خطة السلام الإندونيسية "الغريبة"

وزير الدفاع الأوكراني: يبدو أنها خطة روسية وليست خطة إندونيسية

رفض وزير الدفاع الأوكراني السبت خطة اقترحها نظيره الاندونيسي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفا إياه بمقترح "غريب".



واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة السبت خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.



ويضم المقترح "وقفا فوريا لجميع الأعمال العدائية" ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.



كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.



ولكن وزير الدفاع الأوكراني اوليكسي ريزنيكوف الذي حضر القمة التي تستمر ليومين رفض هذا المقترح بشدة.



وقال: "يبدو أنها خطة روسية وليست خطة إندونيسية... لسنا بحاجة ليأتي إلينا هذا الوسيط بهذه الخطة الغريبة".



قدمت الصين في نيسان خطة سلام خاصة بها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وكانت اندونيسيا التي تفضل دبلوماسية عدم الانحياز، حاولت القيام بوساطة بين الطرفين المتحاربين لإحلال السلام. وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كييف وموسكو والتقى القادة الأوكرانيين والروس العام الماضي عندما ترأست بلاده مجموعة العشرين.



ورد برابوو سوبيانتو على الاتهام. وقال بصوت عال: "اسأل الإندونيسيين كم مرة تعرضوا للغزو". واضاف أن "هناك انتهاكات للسيادة ليس فقط في أوروبا".



وأضاف: "قدمت خطة لحل النزاع... ولا أقول من هو المخطئ ومن هو المحق".



وصوتت إندونيسيا لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا لكنها لم تطبق عقوبات اقتصادية على موسكو.