البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة بشكل متزايد" في آسيا

نددت وزارة الدفاع الأميركية الأحد بالتصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة.





وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يحضر مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مؤتمرا أمنيا في سنغافورة "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة".





تأتي هذه التصريحات بعد حادثتين بين القوات الأميركية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي خلال الأيام العشرة الماضية.

