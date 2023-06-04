عشرون جريحا في قصف جوي لأحد أحياء مدينة دنيبرو الأوكرانية

جرح عشرون شخصا بينهم ثلاثة أطفال إصاباتهم خطيرة في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا مساء السبت، كما أعلنت السلطات الأوكرانية.





واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، موضحا أن القصف أصابت مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو.





وكتب زيلينسكي على موقع فيسبوك السبت "هاجم الروس المدينة". واضاف "اصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك اناس تحت الانقاض".

