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إردوغان يحدث تغييرات كبيرة في حكومته الجديدة ويختار خبيرا للنهوض بالاقتصاد

أخبار دولية
2023-06-04 | 00:25
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إردوغان يحدث تغييرات كبيرة في حكومته الجديدة ويختار خبيرا للنهوض بالاقتصاد
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إردوغان يحدث تغييرات كبيرة في حكومته الجديدة ويختار خبيرا للنهوض بالاقتصاد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء السبت تشكيلة حكومته الجديدة، مُحدثا تغييرات كبيرة خصوصا في وزارات الدفاع والخارجية، وقد اختار خبيرا لإعادة النهوض بالاقتصاد.
 
     
من قصر جانكايا في أنقرة الذي اختاره مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، أعلن إردوغان أن محمد شيمشك (56 عاما) الذي كان اسمه متداولا منذ أيام عدة سيتولى وزارة الاقتصاد. 
 
     
بعد إعادة انتخابه بـ52% من الأصوات في 28 أيار في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات في تركيا، أدى إردوغان البالغ 69 عاما والموجود في السلطة منذ عقدين، اليمين الدستورية أمام البرلمان رئيسا لولاية ثالثة تستمر خمس سنوات، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في بلاده.

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