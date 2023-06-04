سوناك يسعى إلى علاقات "وثيقة وصريحة" مع بايدن

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن الأسبوع المقبل حيث يعتزم العمل على إقامة علاقات "وثيقة وصريحة" مع الرئيس جو بايدن حسبما ذكر داونينغ ستريت السبت.





الخميس يلتقي سوناك الرئيس الأميركي للمرة الرابعة في أربعة أشهر. وقال داونينغ ستريت في بيان "في السنوات الأخيرة لم يجر أي رئيس وزراء بريطاني اتصالات مستمرة على هذا النحو مع رئيس الولايات المتحدة".





وقال سوناك "الولايات المتحدة أقرب حليف لنا. نحن بالنسبة إلى بعضنا البعض شريك الملاذ الأول في المجالات كافة، سواء كان ذلك لضمان سلامة مواطنينا أو تطوير اقتصاداتنا. لهذا السبب من المهم جدا أن يبني رئيس وزراء بريطاني علاقات وثيقة وصريحة مع رئيس الولايات المتحدة".

