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عشرات الآلاف يحتجون على الإصلاح القضائي في تل أبيب للأسبوع الثاني والعشرين تواليا
أخبار دولية
2023-06-04 | 00:39
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عشرات الآلاف يحتجون على الإصلاح القضائي في تل أبيب للأسبوع الثاني والعشرين تواليا
تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتانياهو لإصلاح النظام القضائي.
منذ كانون الثاني، يتجمّع متظاهرون أسبوعيًا للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
في 27 آذار، أعلن رئيس الوزراء "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتانياهو المتهم في قضايا فساد عدة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمّع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة.
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