مصرع 12 شخصا علقوا في منجم مغلق للذهب في فنزويلا

لقي 12 شخصا حتفهم في منجم مغلق للذهب مغلق في إل كاياو بجنوب شرق فنزويلا منطقة التعدين والتنقيب عن الذهب، كما أعلن مسؤول في فرق الإغاثة لوكالة فرانس برس السبت.





وصرح الجنرال ادغار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين في دولة بوليفار لوكالة فرانس برس "حتى اليوم، لدينا 12 متوفين"، موضحا أنهم "دخلوا منجم مغلق منذ فترة طويلة".