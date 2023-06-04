وزير الخارجية السوري يزور بغداد: تركيز على دور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة

وزير الخارجية السوري يزور بغداد

يقوم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأحد بزيارة رسمية لبغداد،" سيلتقي خلالها مسؤولين عراقيين.



وتأتي هذه الزيارة فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد بالعودة تدريجياً إلى الساحة الإقليمية بعد أكثر من عقد من العزلة.



وسيلتقي المقداد، الذي وصل ليل السبت إلى بغداد كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الأحد نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وفق المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.



وأوضح الصحاف أن "الزيارة ستركز على العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة".