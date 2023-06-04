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الرئيس الأوغندي: مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال في 26 ايار

أخبار دولية
2023-06-04 | 03:28
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الرئيس الأوغندي: مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال في 26 ايار
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الرئيس الأوغندي: مقتل 54 جنديا من قوة الاتحاد الأفريقي في هجوم الصومال في 26 ايار

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جنديا على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة الاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.
 
وكتب موسيفيني في تغريدة على تويتر ليل السبت الأحد: "عثرنا على جثث 54 جنديا قتلوا أحدهم قائد".

أخبار دولية

الرئيس الأوغندي

قوة الاتحاد الأفريقي

هجوم الصومال

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