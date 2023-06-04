كييف تقول إن موسكو ضربت مطارًا بوسط أوكرانيا

أعلنت كييف الأحد أن صواريخ روسية ضربت مطارًا قرب مدينة كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا.





وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات لقناة تلفزيونية إن القوات الروسية أطلقت "ستة صواريخ وخمس مسيّرات هجومية". وأضاف "للأسف لم تُدمّر كلها. من بين الستة، دمر سلاح الجو أربعة فيما أصاب اثنان المطار قرب كروبيفنيتسكي". ولم يقدّم تفاصيل إضافية.