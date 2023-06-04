قتلى ومفقودون في انزلاق للتربة في جنوب غرب الصين

لقي 14 شخصا حتفهم وفُقد أثر خمسة، في أعقاب انهيار أرضي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وفق السلطات المحلية.



وأوضحت حكومة المقاطعة في بيان على الإنترنت أن الانهيار الأرضي "وقع على قمة جبل" في مزرعة غابات بالقرب من مدينة ليشان، مؤكدة أن "أعمال البحث والإنقاذ انطلقت بشكل عاجل".