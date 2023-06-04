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المقداد التقى نظيره العراقي في بغداد... حسين: نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الانساني في سوريا
أخبار دولية
2023-06-04 | 08:05
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المقداد التقى نظيره العراقي في بغداد... حسين: نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الانساني في سوريا
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المقداد التقى نظيره العراقي في بغداد... حسين: نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الانساني في سوريا
المقداد: محادثات بنّاءة مع وزير الخارجية العراقي
وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى العراق في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين عراقيين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال المقداد: "المحادثات كانت بنّاءة مع وزير الخارجية العراقي وشملت تعزيز التعاون في كل المجالات".
وأوضح حسين من جهته أن الوضع الإنساني في سوريا صعب، مشيرا إلى أننا "نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجته وإلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ظروف عودة اللاجئين إلى ديارهم".
أخبار دولية
فؤاد حسين
سوريا
المقداد
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