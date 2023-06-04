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كيري يلتقي وزير خارجية الإمارات ورئيس كوب-28 في أبوظبي

أخبار دولية
2023-06-04 | 09:07
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كيري يلتقي وزير خارجية الإمارات ورئيس كوب-28 في أبوظبي
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كيري يلتقي وزير خارجية الإمارات ورئيس كوب-28 في أبوظبي

التقى المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، خلال زيارة لأبوظبي، مسؤولين اماراتيين بينهم رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر كوب-28 المقبل سلطان الجابر والذي تستضيفه الدولة الخليجية في تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن كيري التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسلطان الجابر. 
 
وتطرّقت المحادثات إلى جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي وتعزيز التعاون المشترك والعمل المتعدد الأطراف مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغير المناخ.
 
وعرض اللقاء مبادرات البلدين المشتركة في مجال المناخ، فيما شدّد وزير خارجية الإمارات خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في مد جسور التواصل والتعاون مع العالم وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ. 
 
ويدعو الجابر بانتظام إلى مزيد من الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب العالمي وتمويل عملية الانتقال للطاقة النظيفة، مفضّلا التركيز على تقنيات التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أخبار دولية

كيري

وزير خارجية الإمارات

رئيس كوب-28

أبوظبي

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