رئيس مجلس وزراء العراق يستقبل المقداد: مستعدّون لمساعدة الشعب السوري.. ودعوة للسوداني لزيارة سوريا

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل وزير الخارجية السوري



أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، كما أكد الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته.



وكان السوداني قد استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد.



وشهد اللقاء التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.



ونقل الوزير السوري إلى السوداني تحيات الرئيس السوري السيد بشار الأسد، كما نقل دعوته للسيد السوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه أعرب المقداد عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكداً الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.



وأعرب أيضاً عن تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين.