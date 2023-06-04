الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مجلس وزراء العراق يستقبل المقداد: مستعدّون لمساعدة الشعب السوري.. ودعوة للسوداني لزيارة سوريا
أخبار دولية
2023-06-04 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
رئيس مجلس وزراء العراق يستقبل المقداد: مستعدّون لمساعدة الشعب السوري.. ودعوة للسوداني لزيارة سوريا
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل وزير الخارجية السوري
أشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، كما أكد الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته.
وكان السوداني قد استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد.
وشهد اللقاء التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
ونقل الوزير السوري إلى السوداني تحيات الرئيس السوري السيد بشار الأسد، كما نقل دعوته للسيد السوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه أعرب المقداد عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكداً الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.
وأعرب أيضاً عن تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين.
أخبار دولية
العراق
سوريا
مجلس الوزراء
التالي
كيري يلتقي وزير خارجية الإمارات ورئيس كوب-28 في أبوظبي
مساعد وزير الخارجية الاسترالي في لبنان والسعودية والإمارات هذا الاسبوع.. ماذا على طاولة البحث؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:05
المقداد التقى نظيره العراقي في بغداد... حسين: نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الانساني في سوريا
أخبار دولية
08:05
المقداد التقى نظيره العراقي في بغداد... حسين: نحتاج لتحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجة الوضع الانساني في سوريا
0
أخبار دولية
03:24
وزير الخارجية السوري يزور بغداد: تركيز على دور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة
أخبار دولية
03:24
وزير الخارجية السوري يزور بغداد: تركيز على دور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة
0
أخبار دولية
2023-05-16
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة السوداني... ولبنان على جدول الأعمال
أخبار دولية
2023-05-16
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية العشرين برئاسة السوداني... ولبنان على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
2023-05-16
بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف
أخبار لبنان
2023-05-16
بيرم: مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:58
اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي
أخبار دولية
14:58
اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي
0
أخبار دولية
14:58
تظاهرة مناهضة للناتو في السويد رغم احتجاج تركيا
أخبار دولية
14:58
تظاهرة مناهضة للناتو في السويد رغم احتجاج تركيا
0
أخبار دولية
14:11
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي
أخبار دولية
14:11
السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
0
آخر الأخبار
14:39
فريد البستاني لـ الأحد مع ماريو: اذا تم التوافق على جهاد أزعور فهل يمكن التوافق عليه من دون مكون أساسي في البلد؟
آخر الأخبار
14:39
فريد البستاني لـ الأحد مع ماريو: اذا تم التوافق على جهاد أزعور فهل يمكن التوافق عليه من دون مكون أساسي في البلد؟
0
آخر الأخبار
2023-05-31
أبو فاعور لـ حوار المرحلة: الموقف الجامع بين كافة الدول التي تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي هو ضرورة توافق اللبنانيين على اسم
آخر الأخبار
2023-05-31
أبو فاعور لـ حوار المرحلة: الموقف الجامع بين كافة الدول التي تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي هو ضرورة توافق اللبنانيين على اسم
0
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟
0
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
أخبار لبنان
13:28
أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:26
دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
فنّ
06:24
بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)
2
أخبار لبنان
16:42
طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون
أخبار لبنان
16:42
طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون
3
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
خبر عاجل
11:35
مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس
4
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
أخبار لبنان
11:30
معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة
5
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
أخبار لبنان
11:32
مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له
6
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
خبر عاجل
15:19
ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور
7
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
أخبار لبنان
10:04
المطران عبد الساتر زار نصر الله...
8
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
أخبار لبنان
12:08
المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More