أمين عام الناتو لإردوغان: السويد "أوفت بالتزاماتها" للانضمام للحلف

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال أنقرة تمهيدًا للانضمام للحلف.



وتعطّل تركيا منذ ثلاثة عشر شهرا انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.