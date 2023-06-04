الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"معارك" في قرية روسية محاذية لأوكرانيا

أخبار دولية
2023-06-04 | 11:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;معارك&quot; في قرية روسية محاذية لأوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"معارك" في قرية روسية محاذية لأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية التي تعرضت لقصف أوكراني في الأيام الأخيرة، الأحد أن "معارك" تدور في قرية نوفايا تافوليانكا. 
     
وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر تلغرام: "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".
     
الى ذلك، أبدى الحاكم استعداده للقاء المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا والذين تبنوا شن هجمات على المنطقة، بعدما عرضوا هذا الأمر لتبادل أسرى.
     
وقال غلادكوف الاحد: "الأمر الوحيد الذي يمنعني من التفاوض معهم هو رجالنا الذين بين أيديهم. ربما قتلوا. ولكن إذا لم يكن الامر كذلك، يمكنهم أن يتوجهوا بين الساعة 17,00 (14,00 ت غ) والساعة 18,00 (15,00 ت غ) الى معبر شيبيكينو الحدودي. أضمن الأمن".

أخبار دولية

معارك

نوفايا تافوليانكا

أوكرانيا

LBCI التالي
البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة بشكل متزايد" في آسيا
الصين تحذر من تحالفات "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-21

روسيا تعلن السيطرة على باخموت وأوكرانيا تؤكد استمرار المعارك

LBCI
أخبار دولية
2023-03-13

"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
12:31

روسيا تعلن أنها صدت بالمدفعية مجموعة مقاتلين أتوا من أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:42

كييف تقول إن موسكو ضربت مطارًا بوسط أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:58

اليونان ستُنقذ طالبي لجوء على نهر حدودي

LBCI
أخبار دولية
14:58

تظاهرة مناهضة للناتو في السويد رغم احتجاج تركيا

LBCI
أخبار دولية
14:11

السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-06-03

فهد للـLBCI: اسعار سلع السلة الاستهلاكية للمواطن انخفضت بنسبة 7.3% بعد الدولرة

LBCI
اسرار
2023-05-17

أسرار الصحف 18-5-2023

LBCI
خبر عاجل
2023-05-24

بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-01

ينقل أسلحة وذخائر حربيّة إلى أحد الأشخاص في البقاع برفقة والدته لإبعاد الشّبهات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطولة Red Bull Half court 3 on 3 تقام في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مهرجان Cabriolet للأفلام يعيد المجد والرونق الى السينما في الهواء الطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وزير الخارجية السوري في العراق... ما هي المواضيع التي حضرت في لقاءات المقداد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:28

أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ نفذوا وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب: القانون لا يطبّق سوى على الضعفاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

دواليب وصنوبر… هذا ما يمكن أن تجدوه على شواطئ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

احد اصغر لاعبي منتخب لبنان لتحت الـ١٩سنة لفت انظار ابرز مدارس كرة السلة العالمية.. تعرفوا عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

انتبهوا في حال سلكتم طريق أنفاق المطار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

جلسات وتحالفات ومناورات في الشغور.. ومسار ترشيح أزعور يسلك طريقه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:24

بكلمات مؤثرة... طوني بارود وكريستينا صوايا يحتفلان بتخرّج ابنتهما (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:42

طوني فرنجية: يأخذون على فرنجية انه مرشح حزب الله متناسين انهم اجتمعوا ضد فرنجية لينتخبوا مرشح حزب الله آنذاك الرئيس عون

LBCI
خبر عاجل
11:35

مارك ضو: قوى المعارضة تدعو بري الى الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتدعو الشعب اللبناني الى مواكبة ممثليه والضغط على النواب للقيام بواجباتهم والمشاركة في جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
11:30

معوّض: قررتُ المشاركة بالتقاطع الذي رشّح أزعور والاستمرار بالمعركة

LBCI
أخبار لبنان
11:32

مارك ضو: توصلنا الى التقاطع على اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح تلاقي وسطي ونعلن استعدادنا للتصويت له

LBCI
خبر عاجل
15:19

ميشال ضاهر لـ الأحد مع ماريو: أنا ضد الاصطفافات السياسية ولكن لغة التعالي والفوقية بفرض مرشح أجبرتني على تغيير موقفي وأنا في السياسة أصوّت لجهاد أزعور

LBCI
أخبار لبنان
10:04

المطران عبد الساتر زار نصر الله...

LBCI
أخبار لبنان
12:08

المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More