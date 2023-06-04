"معارك" في قرية روسية محاذية لأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية التي تعرضت لقصف أوكراني في الأيام الأخيرة، الأحد أن "معارك" تدور في قرية نوفايا تافوليانكا.



وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة عبر تلغرام: "وصلت مجموعة مخربين. تدور الآن معارك في نوفايا تافوليانكا. آمل أن يتم القضاء عليهم جميعا".



الى ذلك، أبدى الحاكم استعداده للقاء المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا والذين تبنوا شن هجمات على المنطقة، بعدما عرضوا هذا الأمر لتبادل أسرى.



وقال غلادكوف الاحد: "الأمر الوحيد الذي يمنعني من التفاوض معهم هو رجالنا الذين بين أيديهم. ربما قتلوا. ولكن إذا لم يكن الامر كذلك، يمكنهم أن يتوجهوا بين الساعة 17,00 (14,00 ت غ) والساعة 18,00 (15,00 ت غ) الى معبر شيبيكينو الحدودي. أضمن الأمن".