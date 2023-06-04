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روسيا تعلن أنها صدت بالمدفعية مجموعة مقاتلين أتوا من أوكرانيا

أخبار دولية
2023-06-04 | 12:31
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روسيا تعلن أنها صدت بالمدفعية مجموعة مقاتلين أتوا من أوكرانيا
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روسيا تعلن أنها صدت بالمدفعية مجموعة مقاتلين أتوا من أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه صد مجموعة أوكرانية "إرهابية" حاولت العبور الى منطقة بيلغورود في غرب البلاد والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع.
      
وقال الجيش في بيان "في الرابع من حزيران، رصدت وحدات تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية (...) محاولة مجموعة تخريبية من الإرهابيين الأوكرانيين عبور النهر قرب قرية نوفايا تافوليانكا"، مضيفا: "ضُرب العدو بالمدفعية وتفرقت صفوفه وتراجع".

أخبار دولية

روسيا

المدفعية

مقاتلين

أوكرانيا

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