روسيا تعلن أنها صدت بالمدفعية مجموعة مقاتلين أتوا من أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه صد مجموعة أوكرانية "إرهابية" حاولت العبور الى منطقة بيلغورود في غرب البلاد والتي تتعرض لقصف أوكراني كثيف منذ أسبوع.



وقال الجيش في بيان "في الرابع من حزيران، رصدت وحدات تغطي حدود المنطقة العسكرية الغربية (...) محاولة مجموعة تخريبية من الإرهابيين الأوكرانيين عبور النهر قرب قرية نوفايا تافوليانكا"، مضيفا: "ضُرب العدو بالمدفعية وتفرقت صفوفه وتراجع".