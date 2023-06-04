إجتماع دول أوبك بلاس: إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل 500 برميل يوميًا

إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا خلص الى إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل 500 برميل يوميًا

خلص إجتماع لدول أوبك بلاس في فيينا، إلى إعلان المملكة السعودية عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام 2024.



وأعلنت وكالة رويترز أن دول أوبك بلس قررت خفض إنتاجها النفطي للعام 2024 بمقدار مليون وأربعمئة ألف برميل يومياً مقارنة بالإنتاج الحالي.