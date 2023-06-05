روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع في دونباس

روسيا تعلن صد هجوم أوكراني واسع في دونباس



أعلنت روسيا الإثنين أنها صدت "هجومًا أوكرانيًا واسع النطاق" في دونباس، في حين أن كييف التي تقول منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير لم تؤكد على الفور أنها شنت هذه العملية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في صباح 4 حزيران، شن العدو هجومًا واسعًا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك".



وأضافت: "العدو لم يحقق هدفه ولم ينجح"، مرفقة إعلانها بمقطع فيديو يظهر ما قيل إنها مدرعات أوكرانية صورت من الجو وتعمل القوات الروسية على تدميرها.



ووفقًا للوزارة، فإن رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الإتجاه.



والجنرال غيراسيموف الذي عين في كانون الثاني "قائدًا للمجموعة المشتركة للقوات" المنتشرة في أوكرانيا يتعرض بانتظام لانتقادات أو إهانات من رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين.