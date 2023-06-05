خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور

خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون الأحد عندما فتح ثلاثة رجال النار داخل منزل في غواياكيل، إحدى أكثر المدن تضررًا من الجريمة وتهريب المخدرات في الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة.



واستنادًا إلى شهود عيان، وصل ثلاثة رجال على دراجة نارية إلى إيسلا ترينيتاريا في جنوب المدينة ودخلوا المنزل حيث أطلقوا أعيرة نارية عدة.



وقال الكولونيل فاباري مونتالفو للصحافة: "حتى الآن أحصينا خمسة قتلى وثمانية جرحى"، موضحًا أن أحد القتلى شرطي أصيب برصاصات عدة في رأسه.



وتشهد الإكوادور موجة عنف بسبب صراع بين عصابات متورطة في تهريب المخدرات.



وفي مواجهة هذا العنف، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارىء في الثالث من آذار لـ60 يومًا في ثلاث مقاطعات.



وغواياكيل، التي تعتبر مركزًا تجاريًا للبلاد ومركز شحن الجزء الأكبر من المخدرات، هي من المناطق التي تشهد أكبر إنتشار للجريمة.