مادورو وصل إلى السعودية وملف الطاقة على جدول محادثاته

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى المملكة العربية السعودية اليوم على رأس وفد وزاري، قادمًا من تركيا حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس الترك، على ما أعلنت "واس".وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومدير المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين .ووفق وسائل إعلام فنزويلية، فإن مادورو الذي وصل إلى جدة برفقة زوجته ووزيري الخارجية والإتصالات ومسؤولين آخرين سيعقد إجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.وأوضح الفريق الصحافي أن مادورو يصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في إطار أجندة عمل تهدف إلى تعزيز التحالفات السياسية والدبلوماسية والطاقة.