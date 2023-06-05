الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع 4,35 مليارات راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: سيتم نقل 4,35 مليارات راكب في 2023



تتوقع شركات الطيران نقل 4,35 مليارات راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد والبالغ 4,54 مليارات، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).



وأفاد اتحاد "إياتا" أثناء انعقاد جمعيته العامة في اسطنبول أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9,8 مليارات دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعات "إياتا" السابقة علما بأنها خفضت تقديراتها لخسائر العام 2022 بنسبة خمسين في المئة إلى 3,6 مليارات دولار.



وتوقع "إياتا" أن يبلغ رقم الاعمال الاجمالي لشركات الطيران 803 مليارات دولار بعدما بلغ 838 مليارا العام 2019، علما بأن توقعاته السابقة في كانون الاول كانت ادنى من ذلك (779 مليارا).



ورغم أن الهوامش العملانية لصناعة الطيران تبقى ضعيفة هذا العام ولا تتجاوز 1,2 في المئة بحسب الاتحاد الدولي، فإن هذه الارباح، الاولى منذ بدء انتشار الوباء، تشكل تحسنا لافتا مقارنة ب42 مليار دولار من الخسائر سجلت في 2021 بعد خسائر قياسية بلغت 137,7 مليارا في 2020.



لكن الاتحاد نبه الى أن الارباح هذا العام لن تشمل كل المناطق الجغرافية. فشركات الملاحة الجوية في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الاوسط ستحقق أرباحا ملحوظة قدرت على التوالي ب11,5 مليار دولار و5,1 مليارات ومليارين، في حين أن نظيراتها في مناطق آسيا المحيط الهادىء وأميركا اللاتينية وإفريقيا ستسجل خسائر تبلغ على التوالي 6,9 مليارات دولار و1,4 مليار و500 مليون.



وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش إن "الاداء المالي لشركات الطيران هو أفضل من المتوقع"، عازيا "هذه الربحية القوية الى تطورات إيجابية عدة: قيام الصين برفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في شكل مبكر، وبقاء عائدات الشحن أعلى مما كانت عليه في المرحلة التي سبقت الوباء، رغم أن ذلك لا ينطبق على الأحجام، وتراجع أسعار وقود الطائرات خلال النصف الاول من هذا العام".