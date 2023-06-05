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موفد بابوي للسلام في طريقه الى أوكرانيا

أخبار دولية
2023-06-05 | 05:42
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موفد بابوي للسلام في طريقه الى أوكرانيا
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موفد بابوي للسلام في طريقه الى أوكرانيا

الفاتيكان: موفد بابوي للسلام في طريقه الى أوكرانيا

اعلن الفاتيكان في بيان أن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي الذي كلفه البابا فرنسيس القيام بمهمة سلام في أوكرانيا، سيتوجه الاثنين والثلاثاء الى كييف لاجراء محادثات مع سلطات البلاد.
 
واورد البيان أن "الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو الاستماع بانتباه الى السلطات الأوكرانية في ما يتصل بالسبل الممكنة للتوصل الى سلام عادل ودعم الخطوات الانسانية التي تساهم في تخفيف التوترات".
 
وكان البابا فرنسيس عهد قبل أسبوعين الى الكاردينال زوبي مهمة سلام في أوكرانيا، علما بأنه ينتمي الى جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية المعروفة بنشاطها في خدمة الدبلوماسية.
 
واوضح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني يومها أن البابا طلب من زوبي "المساعدة في معالجة التوترات في النزاع بأوكرانيا، مع الأمل بأن يتيح ذلك فتح دروب السلام".
 
انتُخب ماتيو زوبي (67 عاما) رئيسا للمجمع الأسقفي الإيطالي العام الماضي، وهو ينتمي إلى جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية التي برزت على الساحة الدولية مع توقيع اتفاق سلام في موزمبيق العام 1992، إذ كان لأعضائها وبينهم الكاردينال الايطالي دور رئيسي في إنجازه.
 

أخبار دولية

الفاتيكان

موفد سلام

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