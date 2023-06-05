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إجلاء أكثر من 500 شخص بعد فيضانات في الإكوادور
أخبار دولية
2023-06-05 | 05:58
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إجلاء أكثر من 500 شخص بعد فيضانات في الإكوادور
إجلاء أكثر من 500 في مقاطعة ايزميرالداس الساحلية في شمال الإكوادور
تم الاحد إجلاء أكثر من 500 شخص في مقاطعة ايزميرالداس الساحلية في شمال الإكوادور، اثر فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة لم تخلف ضحايا بحسب المعلومات الأولية، وفق ما اعلن الرئيس غييرمو لاسو.
وكتب الرئيس على تويتر "الاولوية هي إنقاذ الارواح، فلنحمهم. لقد ساعدنا 500 شخص والعمل مستمر".
ولجأ عشرات السكان الى سقوف منازلهم وشرفاتها هربا من ارتفاع منسوب المياه، وفق مشاهد بثتها وزارة الدفاع.
وقالت أمانة إدارة الاخطار إنه تم اجلاء نحو 500 شخص بواسطة زوارق ونحو ثلاثين آخرين في مروحية. وشارك الجيش والشرطة في عمليات الإجلاء في هذه المقاطعة المتاخمة لكولومبيا.
وأضاف لاسو "هطلت الأمطار طوال 12 ساعة من دون توقف وتسببت بفيضان ست بحيرات في كوينيندي وأتاكاميس وايزميرالداس ومويسني".
واوضحت أمانة إدارة الاخطار أن نحو 11 الفا و750 شخصا تأثروا بالفيضانات وخسر 16 شخصا منازلهم في مقاطعة ايزميرالداس التي تعاني أصلا بسبب العنف وتهريب المخدرات.
وعلقت الدروس في مدن أتاكاميس وايزميرالداس ومويسني وسان لورينزو وكوينيندي حيث تضررت 21 مدرسة. وطاولت الاضرار أيضا خمسة مراكز صحية.
وبين الاول من كانون الثاني و31 ايار خلفت الامطار 36 قتيلا وتأثر بها نحو 99 الف شخص في سبع مقاطعات.
وفي 26 آذار، غمر انزلاق للتربة نتج من أمطار غزيرة حيا في مدينة الوسي مخلفا ستين قتيلا. وتستمر عمليات البحث عن 13 مفقودا.
أخبار دولية
مقاطعة ايزميرالداس
الإكوادور
فيضانات
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