ستة جرحى في إصطدام سيارة بحشد في سويسرا

ستة جرحى في إصطدام سيارة بحشد في سويسرا

أصيب خمسة أطفال وامرأة بجروح في حادث إصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان للرماية في سويسرا، وفق ما ذكرت الشرطة.



وقادت إمرأة كانت تسعى للحصول على مساعدة لطفل مصاب سيارتها إلى الساحة في منيير في كانتون فريبورغ في غرب سويسرا الأحد حيث أقيم مهرجان الرماية.



واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة إمرأة وخمسة أطفال بجروح، وفق ما ذكرت شرطة فريبورغ.



ونقلت عدة سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعد الحادث الذي وقع بعيد الساعة 15:30 (13:30 ت غ).