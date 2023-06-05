مسلحون يقتلون 30 شخصًا في ست قرى بشمال نيجيريا

قتل مسلحون 30 شخصًا السبت في هجوم إستهدف ست قرى في شمال شرق نيجيريا الذي يشهد أعمال عنف ترتكبها عصابات إجرامية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الإثنين.وقال المتحدث بإسم الشرطة في ولاية سوكوتو أحمد روفاي في بيان إن "أفراد عصابات يستقلون عشرين دراجة نارية شنوا هجمات في إقليم تانغازا في الولاية المذكورة وقتلوا ثمانية أشخاص في راكا وسبعة في بيلينغاوا وستة في جابا وأربعة في داباغي وثلاثة في راكا دوتسي وشخصين في تساليوا".