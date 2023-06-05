وزير الطاقة الإسرائيلي يعارض فكرة تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني كجزء من أي جهود تتوسطها الولايات المتحدة الأميركية للتقارب بين البلدين, بحسب وكالة رويترز.



وقال الوزير الإسرائيلي في حديث لقناة اسرائيلية عند سؤاله عن إمكان تطوير السعودية لبرنامج نووي مدني اجاب: بالطبع، إسرائيل لا تشجع هذه الأمور.

ولا أعتقد انها يجب أن توافق على هذه الأمور. وكانت ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في آذار الماضي أن هذا البرنامج كان من بين شروط الرياض للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل ولكن لم يؤكد المسؤولون السعوديون والأميركيون ذلك, بحسب رويترز.