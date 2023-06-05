أميركا وبريطانيا تساعدان سفينة تعرضت لـ"مضايقات" إيرانية

أعلنت البحرية الأميركية، أنه بالتعاون مع البحرية البريطانية اتجهت لمساعدة سفينة في مضيق هرمز بعد أن "تعرضت لمضايقات" من الحرس الثوري الإيراني.



وقالت البحرية الأميركية، إن ثلاث سفن سريعة الهجوم تابعة للحرس الثوري وعلى متنها جنود اقتربت من سفينة تجارية على مسافة قريبة، الأحد.



واشارت البحرية الى ان السفينة التجارية واصلت عبور مضيق هرمز دون وقوع حوادث.