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بيسكوف: تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية
أخبار دولية
2023-06-05 | 07:02
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بيسكوف: تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية
المتحدث باسم الكرملين: تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية
أكّد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
هذا التصريح يأتي بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة.
وستخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها اليومي بنحو مليون برميل، بحلول الشهر المقبل، بينما أكدت أوبك بلس على أن المستهدف هو تخفيض الإنتاج اليومي نحو مليون ونصف مليون برميل إضافية، بحلول 2024.
أخبار دولية
الكرملين
أوبك+
الدول المنتجة للنفط
أسواق الطاقة العالمية
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