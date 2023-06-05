إجتماع هنية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي... هذا ما بحثاه

إجتماع هنية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي... هذا ما بحثاه

حضرت الإعتداءات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إنتهاكات خلال إجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في القاهرة مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وعددًا من قيادات حركة الجهاد.



وتم مناقشة سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الإستراتيجية بين الحركتين وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا الشعب الفلسطيني المختلفة.



كذلك، تطرق الطرفان إلى ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة وكيفية توظيفها بما يخدم القضية الفلسطينية، كما أكدا أهمية دور القاهرة في دعم قضية الشعب الفلسطيني.