فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس

ستطلب فرنسا الاثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس رامي عدوان، الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد، بحسب مصدر دبلوماسي.



وسُئل المصدر عن إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان، فقال لفرانس برس: "ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم".