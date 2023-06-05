إنضمام واشنطن وبكين إلى مناورات بحرية في إندونيسيا

إنضمام واشنطن وبكين إلى مناورات بحرية في إندونيسيا





أرسلت الولايات المتحدة والصين سفنًا حربية للمشاركة في مناورات عسكرية بحرية متعددة الجنسيات بدأت في إندونيسيا، رغم الخلافات بين القوتين.



وتخوض واشنطن وبكين منافسة محتدمة على عدة جبهات دبلوماسية وعسكرية وفي مجالي التكنولوجيا والإقتصاد، وكان عزز الجيش الأميركي عملياته في منطقة آسيا والهادىء في مواجهة إزدياد نفوذ الصين التي نظمت أخيرًا مناورات حربية عدة في محيط تايوان.

