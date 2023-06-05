وفاة طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي طفل فلسطيني الإثنين متأثرا بجروح خطرة أصيب بها الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية النبي صالح شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت مصادر متطابقة.





وأكد مستشفى شيبا الإسرائيلي وفاة الطفل محمد هيثم التميمي (3 سنوات) فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الجانب الإسرائيلي "باستشهاد الطفل".





ولفتت الوزارة إلى وجود ترتيبات لنقل جثمانه إلى رام الله الإثنين قبل تشييعه.