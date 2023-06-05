رئيس مجموعة فاغنر يتهم وحدة روسية بمهاجمة عناصره

أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية الإثنين أسر ضابط روسي هاجمت وحدته مقاتليه، في مؤشر جديد إلى التوتر بين هذه المجموعة المسلحة والقوات العسكرية الروسية.





وكتب يفغيني بريغوجين في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع أنه "في 17 ايار، شوهد عناصر تابعون لوزارة الدفاع يزرعون ألغاما على طرقات خلف مواقع لوحدات فاغنر"، وفق ما أورد مكتبه الإعلامي.





وتابع التقرير "تعرض مقاتلو فاغنر الذين قاموا بإزالة الألغام لإطلاق نار مصدره مواقع تابعة لوزارة الدفاع".