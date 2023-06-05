بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

كرر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاثنين أن ايران لا تزال تشكل الخطر الاكبر على إسرائيل من وجهة نظر الادارة الاميركية، ولن يسمح لها تاليا بامتلاك السلاح النووي.





وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل "اذا رفضت ايران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك ايران أسلحة نووية".